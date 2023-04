Violenza sessuale e rapina, due arresti in provincia di Pavia

(ANSA) - PAVIA, 07 APR - Hanno rapinato due donne che avevano contattato su un sito di incontri e uno dei malviventi ha commesso abusi su una delle due donne. Per questo un italiano di 49 anni e un senegalese di 35, sono stati arrestati la scorsa notte dai carabinieri a Voghera (Pavia). Sono accusati di rapina in concorso e violenza sessuale.

Da una prima ricostruzione effettuata dai militari, è emerso che i due uomini, dopo essersi presentati all'appuntamento, hanno minacciato le due donne, di nazionalità cinese, per farsi consegnare il denaro che avevano in casa, 395 euro, e un telefono cellulare. Poi uno dei due ha commesso gli abusi su una delle due.

I residenti nel palazzo, allarmati dalle grida che provenivano dall'appartamento, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fermato i due uomini mentre stavano cercando di fuggire. (ANSA).