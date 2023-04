Travolge 23enne in motorino e risulta positivo all'alcol test

(ANSA) - MONZA, 07 APR - Un 23enne é ricoverato in pericolo di vita al San Gerardo di Monza dopo un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Meda (Monza). Mentre era in sella al suo motorino, a quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, si é scontrato con un'auto, guidata da un 33 enne, risultato positivo ad alcol test. Il giovane, soccorso, é stato ricoverato in terapia intensiva, nel reparto di neurorianimazione. La dinamica dell'incidente é ancora al vaglio degli investigatori. (ANSA).