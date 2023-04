Rissa e colpi di arma da fuoco, due feriti in periferia a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Due uomini di 47 anni e di 25 anni, italiani, sono rimasti feriti durante una rissa tra una quindicina di persone in via Costantino Baroni, alla periferia di Milano, la notte scorsa.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Questura, si sarebbe trattato di uno scontro, per ragioni sulle quali si sta ancora indagando, tra un gruppo di italiani e di albanesi durante il quale sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco che non hanno raggiunto nessuno. Il più giovane è ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita, l'altro è stato dimesso.

Sul posto gli agenti hanno trovato due cartucce esplose e altre due inesplose. Delle indagini si occupano anche gli investigatori della Squadra mobile. (ANSA).