Incendio in uno stabile a Milano, ventidue fuori di casa

(ANSA) - MILANO, 07 APR - E' stato probabilmente un allacciamento abusivo alla rete elettrica a causare la notte scorsa un incendio in uno stabile di via Cavezzali a Milano, più volte oggetto di tentativo di risanamento.

Sono state 22 le persone costrette e a uscire di casa, nove delle quali ospiti di parenti, le altre prese in carico dalla Protezione civile, mentre tre sono rimaste leggermente intossicate ma non hanno avuto bisogno di essere curate in ospedale.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della Polizia locale e personale della Protezione civile (ANSA).