Il costo delle abitazioni a Milano e altri temi al festival 'Cara casa'

Il costo crescente della vita e delle case a Milano sarà uno dei temi al centro della tappa milanese di 'Cara casa', il primo festival itinerante dedicato alle forme dell'abitare contemporaneo, in calendario nel capoluogo lombardo dal 15 al 30 aprile.

Vincitore dell'avviso pubblico 'Festival Architettura - II edizione' promosso dalla direzione generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura, il Festival è organizzato dalle Fondazioni degli Ordini degli Architetti di Milano, Genova, Venezia e dall'Ordine degli Architetti di Bologna in collaborazione con l'Università di Genova, la Fondazione Housing Sociale e l'Associazione Ambiente Acqua APS.

Il Festival prevede numerosi incontri, aperti e gratuiti, a Milano, Bologna, Genova e Venezia per dar vita a un'indagine approfondita sulle condizioni di vita negli spazi abitativi e urbani, sulle loro evoluzioni e cambiamenti. A Milano - anticipa Marialisa Santi, presidente della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano - "abbiamo pensato le attività in maniera diffusa sul territorio, per valorizzare luoghi significativi dell'abitare di ieri e di oggi, con le criticità emergenti".

Di 'Casa Accessibile', di dinamiche di gentrificazione e soluzioni possibili per calmierare i prezzi, si parlerà in particolare il 15 aprile con Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e piano quartieri di Milano. Il Festival sarà anche l'occasione per allargare lo sguardo su nuove interpretazioni del vivere insieme, come nell'incontro 'Case con la cura al centro' dove si racconteranno esperienze progettuali di abitare collettivo, ma anche per scoprire il proprio quartiere con una passeggiata al Gallaratese incentrata sui grandi interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale realizzati dagli anni Cinquanta.