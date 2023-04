Gru abbatte balcone e palo della luce, strada chiusa a Varese

(ANSA) - VARESE, 07 APR - Una gru ha tranciato un cavo dell'illuminazione pubblica, per poi travolgere la balaustra di un balcone, precipitata in strada, e un palo della luce, stamattina a Varese. Non si registrano feriti. La strada é stata chiusa al traffico per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere le parti pericolanti del balcone, e rimuovere il lampione danneggiato col supporto della società elettrica.

Sull'incidente sono in corso accertamenti. (ANSA).