Boschi in fiamme in Valle Seriana, in azione un Canadair

(ANSA) - BERGAMO, 07 APR - Un elicottero e un Canadair giunto da Genova sono in azione da questa mattina sul Segredont, in valle Seriana, il cui versante montuoso è in fiamme dalla tarda serata di ieri. Le fiamme hanno bruciato una vasta area. Al momento è impossibile arrivare a piedi nella zona: l'incendio è scoppiato a Orezzo, frazione di Gazzaniga, sopra la Val Vertova.

Il fumo stamani era visibile da lontano, tanto che al 112 sono giunte telefonate anche da automobilisti in transito lungo l'autostrada A4. Il rogo è scoppiato in mezzo a due creste, con un fronte di oltre 300 metri. Al lavoro da ieri sera i volontari dell'Antincendio boschivo di Vertova e i vigili del fuoco volontari di Gazzaniga, ora supportati dai due velivoli. (ANSA).