Un corso di educazione cinofila nelle scuole del Varesotto

(ANSA) - VARESE, 06 APR - Un corso di educazione cinofila nelle scuole materne per insegnare ai bimbi, soprattutto a quelli che arrivano da culture diverse, un giusto approccio con i cani. Il progetto è partito da Saronno, nei cui asili sono cominciate le lezioni, su iniziativa dell'assessore alla pubblica istruzione Gabriele Musarò e potrebbe allargarsi anche ad altri comuni.

"La cultura cinofila, un giusto approccio con i cani, soprattutto per evitare incidenti, si deve instillare fin da piccoli - ha spiegato Gaia Boeris, presidente dell'Associazione A casa di Sughero, che ha vinto il bando del Comune - E questo diventa fondamentale per quelle famiglie che arrivano da paesi che hanno un rapporto diverso con gli animali, e spesso, o per paura o perchè non vogliono, trasmettono gli stessi timori, le stesse diffidenze ai propri figli". Il ciclo rivolto quindi a bimbi tra i 3 e i 6 anni, spiega il Comune, si sviluppa su tre incontri. Nel primo si parla di emozioni, sia dei bambini che del cane. "Perchè noi dobbiamo pensare anche alla loro tranquillità per un rapporto sereno ed equilibrato, anche i cani hanno le loro emozioni" ha detto Gaia che nella prima fase tiene le lezioni con cani a dimensione e fattezze naturali. Poi ci saranno incontri con cani certificati per la pet therapy e le lezioni si concluderanno con un incontro con tutti i genitori.

Un progetto quindi, come spiega il comune, 'che vuole gettare le basi per un rapporto più consapevole con il cane e del come entrare in relazione con le diversità'. (ANSA).