Tenta una truffa, francese allontanato dal territorio italiano

Ha cercato di comperare un orologio Rolex con delle banconote false. E' però stato scoperto dall'acquirente che ha chiamato gli agenti della questura di Monza ed è stato denunciato per tentata truffa, oltre ad aver ricevuto il foglio di via dalla città lombarda e il provvedimento di espulsione dall'Italia.

E' stato un uomo di 33 anni, a segnalare il tentativo di truffa da parte di un francese di 27 anni. L'uomo ha raccontato che aveva messo in vendita su Facebook un Rolex, modello DateJust e si era dato appuntamento con il compratore. Il francese ha consegnato una busta e ha indossato l'orologio con fare frettoloso. Il venditore si è fatto restituire l'orologio, ha voluto controllare il denaro e si è accorto che le banconote erano false, chiamando il 112 mentre il francese è scappato. I poliziotti lo hanno bloccato subito dopo: nella busta 40 banconote da 200 euro con la dicitura fac simile.

L'uomo è stato denunciato per tentata truffa e il questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione anticrimine per l'immediata emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Monza per due anni e l' Ufficio Immigrazione per l'allontanamento dal territorio Nazionale.

