Premiate tre imprese innovative a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 06 APR - E' un progetto che vuole premiare aziende, composte prevalentemente da giovani neolaureati, che propongono idee innovative capaci di imporsi sui mercati italiani e internazionali. "Univenture", giunto all'ottava edizione, è promosso dall'Università e dal Comune di Pavia. Oggi sono state premiate due imprese per il 2022 e una per il 2021.

Il riconoscimento è stato attribuito a uno "spin-off" dell'Ateneo di Pavia, con un progetto legato a un analizzatore biochimico, a un'azienda che produce materiale anatomico per cuscini e imbottiture stampato in 3D per prevenire le piaghe da decubito, e a un altro spin-off che ha presentato una linea di trattamenti cosmetici dermatologici avanzati per la cute femminile.

"Punto di incontro tra formazione, imprenditoria e innovazione - ha sottolineato Stefano Denicolai professore di Innovation Management dell'Università di Pavia - 'Univenture', che si sta avvicinando al traguardo dei dieci anni, cresce di più ad ogni edizione. Stiamo toccando con mano come, oltre al contributo delle singole startup di successo, questo progetto sta diffondendo una moderna cultura dell'imprenditorialità che coinvolge tutta la provincia di Pavia, e si dimostra sempre più attenta a coniugare obiettivi di crescita economica con altri legati alla sostenibilità ambientale e sociale". "Sono realtà importanti che si collegano idealmente al progetto di 'Pavia Capitale della Cultura d'Impresa' che, insieme ad Assolombarda, abbiamo inaugurato nei giorni scorsi e che vedrà la nostra città sotto i riflettori per tutto il 2023", ha aggiunto il sindaco Mario Fabrizio Fracassi. (ANSA).