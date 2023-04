Milano-Cortina: Fontana, pattinaggio in Fiera eredità per città

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Per le gare di pattinaggio di velocità sul ghiaccio all'Olimpiade Invernale del 2026 "io sono convinto che la Fiera di Milano sia la soluzione migliore, ma lasciamo che sia il Cio a decidere. Noi ci incontreremo e faremo tutte le comparazioni del caso e trasmetteremo quello che riteniamo essere il progetto migliore". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della conferenza stampa di presentazione di un pacchetto di investimenti per le imprese a Palazzo Lombardia.

Il progetto della Fiera di Milano "lascerà alla città come eredità anche una struttura che potrà avere tante destinazioni per concerti e attività sportive - ha concluso - qualcosa di importante per la città anche come legacy". (ANSA).