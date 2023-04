Esce di strada ubriaco e rifiuta l'alcol test, denunciato

(ANSA) - MONZA, 06 APR - Un 23enne brianzolo è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza, dopo essersi schiantato con la macchina su una rotonda a Giussano (Monza), e per aver "resistito" all'alcol test, cantando "sotto il sole di Riccione" di Tommaso Paradiso. La pattuglia di militari é intervenuta la notte scorsa, dopo la segnalazione di un incidente stradale da parte di un residente. A quanto emerso il giovane, a bordo della Fiat Stilo della madre, dopo aver percorso a forte velocità una rotonda per due volte, è finito contro un palo, dopo essere uscito di strada. Illeso, è sceso dalla macchina e alla vista dei carabinieri che gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcol test e mostrare i documenti, ha risposto cantando. I militari gli hanno ritirato la patente e lo hanno denunciato. "Ho fatto lo stupido, ho voluto fare due giri di rotonda", ha detto il giovane alla madre, arrivata poco dopo con il carro attrezzi. (ANSA).