Strage erba, un podcast-controinchiesta

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Un podcast che prosegue la controinchiesta sulla cosiddetta strage di Erba che vede condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi esce oggi online in video su Youtube. Gli autori, i giornalisti Edoardo Montolli e Felice Manti, gli stessi del libro 'Il Grande abbaglio - Controinchiesta sulla strage di Erba' pubblicato nel 2008, promettono "audio inediti e documenti esclusivi in vista anche di una possibile revisione del processo".

Nella prima puntata del podcast, edito da Algama, dal titolo 'La verità sul riconoscimento di Mario Frigerio', gli autori "fanno ascoltare per la prima volta in maniera completa tutti gli audio mai entrati a processo nei quali il testimone della strage, dopo aver in teoria già riconosciuto Olindo Romano come suo aggressore, non ricordava assolutamente nulla dell'accaduto". Nel podcast verrebbe anche "per la prima volta illustrata la perizia del professor Giuseppe Sartori, ordinario di neuropsicologia all'università di Padova, secondo la quale Mario Frigerio non avrebbe riconosciuto Olindo nemmeno il 26 dicembre 2006 davanti ai pm: diversamente da quanto emerso a processo, la frase che avrebbe detto loro non sarebbe infatti 'subito l'Olindo', ma 'subito l'ho visto'". (ANSA).