San Siro: Fontana, società hanno diritto ad avere una risposta

(ANSA) - MILANO, 05 APR - "Penso sia necessario che si faccia chiarezza, si stabilisca un percorso e si facciano delle scelte in modo che, sia che sia uno stadio unico, del vecchio progetto iniziale, sia che siano due stadi distinti, credo che le società abbiano diritto ad avere una risposta". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento in Regione, in merito alla realizzazione del nuovo stadio per le squadre di Inter e Milan. Sull'ipotesi di avere due stadi distinti, ha aggiunto il presidente, "sono valutazioni che dovranno essere prese da chi deve decidere, e dovranno essere prese dalle due società. Mi sembra che il progetto iniziale non sia ancora morto, è chiaro che il dibattito pubblico ha posto dei limiti. Saranno le due società a decidere se comunque accettano i limiti o meno" ma "è importante che si arrivi a una soluzione". (ANSA).