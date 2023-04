L'installazione 'Cancel patriarchy' a Base Milano

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Accoglie il pubblico con le frasi monumentali 'Patriarchy kills (love)' e 'We are all clitoridian women' l'installazione 'Cancel patriarchy' di Claire Fontaine, che verrà inaugurata l'11 aprile nella Ground Hall di Base Milano.

L'installazione è un omaggio a Carla Lonzi, in cui la donna clitoridea rappresenta il piacere rivoluzionario negato dall'oppressore, il soggetto imprevisto che, al di fuori delle griglie di lettura abituali della società, insorge e fa apparire nuove possibilità di libertà.

Claire Fontaine è un'artista collettiva fondata da James Thornhill e Fulvia Carnevale nel 2004 a Parigi. Dal 2017 vive e lavora a Palermo. Il suo nome è uno pseudonimo che potrebbe essere il nome proprio di una donna francese ma si ispira in realtà al celebre ready-made, l'orinatoio di Duchamp (Fontaine) e a una famosa marca di cartoleria francese (Clairefontaine). La pseudonimia crea uno spazio di desoggettivazione in cui gli artisti che adottano questo nome possono sperimentare in libertà, senza bisogno di sentirsi costretti dal loro genere, razza o classe di nascita. L'uso che Claire Fontaine fa del linguaggio è sempre mirato a illuminare i rapporti di forza e i compromessi che si fanno pur di non opporsi alle forze dell'oppressione. (ANSA).