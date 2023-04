La Milanesiana esplora la cultura a 360 gradi in 23 città

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Torna - più ricca se possibile di spazi, città, luoghi contaminazioni - La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta alla 24/a edizione: attraverserà dal 23 maggio al 27 luglio, con un'anteprima il 7 aprile nel capoluogo lombardo con il mostro sacro del cinema Quentin Tarantino, 23 città in 7 regioni, con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti anche internazionali provenienti dalle più diverse discipline.

Un evento - presentato alla presenza anche di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e fratello di Elisabetta ("per la prima volta" ha assicurato, "ma ho sempre partecipato alle iniziative" ha precisato) - definito "il più grande festival itinerante europeo" che promuove il dialogo tra le arti, intrecciando Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia, Sport e, per la prima volta, Fumetto. Il tema quest'anno è "Ritorni", ispirato dallo scrittore nigeriano Ben Okri. (ANSA).