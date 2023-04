Frana in Valle Seriana, Enel: 'Ultima verifica il 27 marzo'

(ANSA) - BERGAMO, 05 APR - Risale allo scorso 27 marzo l'ultima verifica effettuata da Enel Green Power al canale artificiale che stamattina all'alba ha ceduto, causando una bomba d'acqua che ha investito parte dell'abitato di Ardesio, in Valle Seriana, dove 7 famiglie sono sfollate e una settantina di abitanti ancora isolati. Lo rende noto la stessa società, in cui precisa anche che la conduttura "è costantemente oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e anche straordinaria. Le consuete ispezioni e verifiche non hanno evidenziato criticità e non risultano neppure pervenute segnalazioni da parte di terzi".

Enel spiega inoltre che "di concerto e sotto la supervisione delle autorità competenti, ha tempestivamente avviato le attività di rimozione dei detriti per il ripristino della viabilità, che si auspica di poter completare nelle prossime 24/48 ore. Sono altresì in corso verifiche ed operazioni per preservare la sicurezza delle abitazioni. Il personale Enel Green Power ha anche provveduto ad ispezionare dall'interno il canale ormai vuotatosi per confermarne la stabilità". (ANSA).