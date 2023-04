Alla Scala anteprima di Macbeth per salvare villa Sant'Agata

(ANSA) - MILANO, 05 APR - La Scala di Milano ha deciso di dedicare uno spettacolo a villa Sant'Agata, la residenza di Giuseppe Verdi in provincia di Piacenza chiusa dallo scorso ottobre e messa all'asta dal Tribunale a causa di un contrasto fra gli eredi.

L'incasso dell'anteprima di Macbeth in programma il 15 giugno prossimo al teatro che di Verdi fu 'casa', infatti, sarà devoluto a Viva Verdi, l'iniziativa del Ministero della Cultura per salvaguardare la villa museo.

I biglietti per l'anteprima saranno in vendita da domani mattina a partire dalle 10 online e dalle 12 in biglietteria.

Si tratta del ritorno in scena dell'allestimento firmato da Davide Livermore che ha inaugurato la scorsa stagione scaligera.

Protagonista maschile Luca Salsi, femminile Ekaterina Semenchuk, mentre sul podio salirà Giampaolo Bisanti.

Il 'cartellone' di Viva Verdi include 14 iniziative. La prima è stata la prova generale di Aida all'Arena di Verona il 10 febbraio, mentre il Macbeth al Teatro alla Scala il 15 giugno chiude il calendario. (ANSA).