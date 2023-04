Una mostra a Milano per il 60/o compleanno di Eva Kant

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Dal 14 aprile al 4 giugno, nella sede di Wow Spazio Fumetto in viale Campania a Milano sarà allestita la mostra 'I Mille volti di una storia', una selezione di tavole originali tratte dai due episodi più iconici della saga di Diabolik: Il re del terrore, il numero 1 del 1962 e L'arresto di Diabolik, il numero 3 del 1963. Questo nell'ambito del sessantesimo compleanno della compagna di Diabolik, Eva Kant.

Per il numero 1 sono messe a confronto le tavole originali della prima edizione disegnata dal misterioso Zarcone, della versione del 1964 di Gino Marchesi, del remake del 2001 di Giuseppe Palumbo su testi di Alfredo Castelli, e dell'ultima versione disegnata da Enzo Facciolo nel 2016 su indicazioni di Angelo Palmas.

Per il numero 3, l'episodio in cui Eva e Diabolik si incontrano per la prima volta e lei lo salva dalla ghigliottina, sono messe a confronto le tavole della prima edizione di Gino Marchesi, quelle di Enzo Facciolo tratte dal flashback dell'albo Ricordo del passato del 1969, di Giuseppe Palumbo per il remake di Tito Faraci e Mario Gomboli, e della recente versione graphic novel del film dei Manetti bros., opera di Giulio Giordano e Salvatore Cuffari.

La mostra - spiegano gli organizzatori - sarà arricchita da una carrellata di interpretazioni della copertina del numero uno, Il re del terrore, opera di autori diversi; alcune tavole tratte da 'Nel nome dei Kant', l'albo celebrativo del 60mo compleanno di Eva; una selezione di tavole del Grande Diabolik, All'ombra del patibolo (in uscita a metà aprile e in vendita in anteprima al bookshop del Museo); memorabilia dedicati ai personaggi e contenuti digitali extra e contenuti digitali extra visualizzabili con la web app di Wow Spazio Fumetto. (ANSA).