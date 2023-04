Tornano in Italia in tour Les Ballets Trockadero

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Tornano in Italia in tour, dal 13 aprile ad Aosta, Les Ballets Trockadero de Monte Carlo - conosciuti come Trocks - la compagnia di danza classica newyorchese composta da soli uomini, che in scena coniuga tecnica e comicità, che poi faranno tappa al Tam di Milano, e ancora saranno a Rovigo, Cremona, Ferrara, Belluno e Legnago.

Nati nel 1974 in una sala "off-off- Broadway" dalla passione di un gruppo di danzatori che si divertivano a mettere in scena la parodia di balletti tradizionali en travesti, i 'Trocks' girano il mondo da quasi cinquant'anni con i loro spettacoli, che hanno toccato oltre 600 città e 40 paesi in tutto il mondo.

Il loro tratto distintivo è accentuare con ironia i tratti più iconici del balletto classico, gli incidenti più comuni, le isterie delle più celebri étoiles interpretate da ballerini che, senza apparente fatica e difficoltà, volteggiano su scarpette da punta giganti con le loro solide fisicità maschili avvolte in vaporosi tutù. Interpretano tutti i ruoli possibili, trasformandosi in cigni, silfidi, spiritelli acquatici, romantiche principesse, principi maldestri o angosciate dame vittoriane. (ANSA).