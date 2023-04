Spento dopo una notte di lavoro l'incendio al Parco delle Groane

(ANSA) - MONZA, 04 APR - È stato spento l'incendio che ieri sera è divampato nel Parco delle Groane, tra Limbiate, in provincia di Monza, e Cesate, in provincia di Milano, e che ha devastato un'intera area boschiva. Al momento i vigili del fuoco stanno ancora lavorando alla ricerca di possibili focolai.

Per tutta la notte dieci squadre di vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Monza, oltre ai volontari della Protezione Civile, hanno lavorato senza sosta per spegnere il rogo, arrivato vicino ad una zona residenziale nella quale é presente anche una casa di riposo.

Al momento è in corso la stima dei danni e sarà avviata un'indagine per risalire alle cause dell'incendio. (ANSA).