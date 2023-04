Sala, a Milano non farei un referendum sui monopattini

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non vorrebbe realizzare a Milano un referendum sulla circolazione dei monopattini come quello di Parigi, dove i cittadini hanno bocciato i mezzi di micro mobilità.

"Sono perplesso - ha spiegato -. La settimana scorsa ho visto la sindaca Anne Hidalgo a Parigi e mi ha raccontato di questo referendum. Sono perplesso solo su una cosa: se vota solo l'8% dei cittadini è meglio che a decidere siano i cittadini o l'amministrazione del sindaco? Tendo a pensare che è un tema che dobbiamo affrontare noi".

"Se fosse un referendum molto partecipato allora cambierebbe - ha aggiunto -. Non so se è giusto per tutti i cittadini dare la decisione al meno del 10%, però è evidente che il dibattito sul tema dei monopattini c'è, ci penseremo nelle prossime settimane" a come affrontarlo.

Un referendum a Milano "non lo farei a meno che non avessi contezza che vadano in tantissimi a votare", ha concluso.

