Orologi, a Monte Carlo all'asta pezzi unici vintage

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Un Daytona 6265 in oro venduto da Asprey per il Sultanato dell'Oman, un Sea-Dweller con la firma del presidente della Siria Hafez Al-Assad, un Submariner 1680 in oro con logo Khanjar verde e un Daytona in acciaio 6265 personalizzato per gli Emirati Arabi con il prestigioso "Falco Quraysh". Strizza l'occhio anche agli amanti del Medio Oriente, la selezione di orologi esclusivi che sarà presentata dalla casa d'aste Monaco Legend Group il 22 e 23 aprile nell'Hotel Le Meridien Beach Plaza di Monte Carlo. "Un'opportunità che - si legge in un comunicato del gruppo - difficilmente si ripresenterà a breve sul mercato".

Ma la star di questa sessione, tra i 261 orologi offerti per collezionisti ed appassionati, è il prototipo di Yacht-Master in platino ordinato personalmente dall'allora presidente della Rolex Patrick Heiniger. Realizzato per commemorare il decimilionesimo movimento-cronometro del brand, questo pezzo unico presenta un quadrante con indici di diamanti e zaffiri.

Altra rarità è un Patek Philippe Nautilus Jumbo ref. 3700 in oro bianco. Proveniente dalla collezione personale dell'illustre John Goldberger, è solamente uno di 4 esemplari noti realizzati per il Sultano dell'Oman e recante sul quadrante il logo Khanjar.

L'asta presenta una ampia selezione, si precisa nel comunicato, "di orologi vintage, guidata da uno degli esemplari più iconici della seconda metà del XX secolo: un 'Doppia Corona' Ore del Mondo, ref. 2523, in condizioni eccezionali con scatola e garanzia originali. La lista contiene un elegante Ripetizione Minuti di Vacheron Constantin, un incredibile Calendario con Fasi Luna di Audemars Piguet e uno di soli 10 Omega mai prodotti in platino con quadrante speciale con indici in diamanti e smeraldi". (ANSA).