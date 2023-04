Le uova di cioccolato di Asm per respiratori a neonati prematuri

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Anche quest'anno l'Associazione Italiana per lo Studio delle Malformazioni (ASM) in occasione della Pasqua proporrà delle uova di cioccolato da 800 grammi ricoperte di nocciole e vestite nei colori della primavera. Un impegno lungo oltre 40 anni, quello di ASM, che si occupa di promuovere la prevenzione, la ricerca scientifica e la cura nel campo delle malattie congenite e della tutela della salute di madre, nascituro e bambino.

E fra i neonati più fragili e bisognosi di assistenza ci sono i circa 30mila prematuri e ultraprematuri che ogni anno vedono la luce in Italia. ASM rinnova il suo impegno con la campagna "Diamo respiro alla vita dei neonati prematuri" per l'acquisto di sofisticati respiratori di ultima generazione in grado di aumentare le probabilità di sopravvivenza dei prematuri, che l'Associazione donerà a diversi ospedali italiani.

"Tutte le uova vengono inviate a domicilio, viene precisato in un comunicato - e rappresentano un ideale regalo per una Pasqua all'insegna della solidarietà". (ANSA).