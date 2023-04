Il Comune di Milano cerca 'sponsor' tecnici per Palazzo Marino

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Più ecologico e più tecnologico: il Comune di Milano cerca sponsor tecnici per lavori di conservazione e di valorizzazione di Palazzo Marino, cioè della sua sede principale e per questo ha pubblicato un bando che resterà aperto quattro anni.

A corredo, sono (e saranno) inserite le schede tecniche dei progetti. Il primo è quello per il rinnovo dell'impianto audio e video della sala Alessi, che sarà aperto fino al 25 maggio.

Altri progetti riguardano l'efficientamento energetico del Palazzo, rispettando la sua storicità, il restauro di elementi antichi di valore presenti nelle sale, tra cui allestimenti e arredi i cui più recenti restauri risalgono ai primi anni del 2000; e la realizzazione di contenuti storico-artistici digitali per i visitatori.

Nei primi tre mesi di quest'anno, gli incaricati del Comune di Milano hanno accompagnato 64 visite durante i giorni feriali, di fatto una al giorno, per un totale di circa 1.200 visitatori e visitatrici (in aumento rispetto al 2022, quando erano stati poco più di mille). Nelle sole giornate del Fai, sabato 25 e domenica 26 marzo, Palazzo Marino è stato visitato da oltre 3.650 persone. (ANSA).