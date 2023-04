Dopo X Factor, i Maneskin tornano al Forum di Assago e trionfano

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Stroboscopico ed esplosivo, lo show dei Måneskin al Mediolanum Forum di Milano si apre dietro un grande telo rosso a celare le silhouette dei quattro giovanissimi: quando il telo cade, l'arena esplode. È quasi una preghiera ascoltata quella di 'Don't Wanna Sleep': nessuno dormirà questa sera, per il primo dei quattro concerti milanesi della band. "Noi qui suonammo e perdemmo miseramente - dice Damiano - ma oggi tira tutta un'altra aria". Su quel palco nel 2017 il gruppo sfiorò la vittoria di X Factor e ieri sera ha riscosso il credito. Arriva la canzone che solo due anni fa li consacrò all'Olimpo: tutti in piedi per 'Zitti e Buoni' che valse alla band la vittoria a Sanremo e subito dopo all'Eurovision Song Contest a Rotterdam. Lo straziante racconto di 'Coraline', disperato e potente, si può quasi bere dalla voce ruvida di Damiano. Non c'è tregua: il palazzetto si tinge di rosso sul ritmo esplosivo di 'Baby Said' e tutte le braccia sono al cielo. Il cantante scende tra il pubblico, salta, corre: "Di più, di più" invita, prima di abbandonarsi al tappeto umano che lo acclama. È graffiante l'attacco a cappella di Damiano su 'Beggin'. "E adesso è arrivato il momento forse più importante: la prossima canzone - rivela Damiano - è la preferita del nostro Thomas" che già pregusta il suo assolo in 'For Your Love'.

Elettricità pura scorre tra i presenti nella sequenza 'I Wanna Be Your Slave'. È sufficiente qualche nota di 'Mamma Mia' ad alzare la temperatura. Piccola defiance di Damiano sul testo "A volte succede, anche ai migliori" assicura. "They ask me why I'm so hot" canta il frontman: "'cause I'm Italiano" esplode il Forum. È quasi il momento dei saluti: "Per rendere questo momento meno triste abbiamo una piccola tradizione, farvi salire sul palco con noi". A decine si accapigliano sulle scale unirsi alla band in una travolgente esecuzione di 'Kool Kids'. Quando parte 'The Loneliest' il sapore è già di nostalgia. Dopo due dense ore di spettacolo, non c'è "redenzione" nell'ultima 'I Wanna Be Your Slave' con cui il gruppo si congeda dai suoi fan: così deve essere, e così sia. (ANSA).