Brera diventa un podcast che racconta la sua storia e Milano

(ANSA) - MILANO, 04 APR - "Patrimoni da custodire, Brera racconta" è il nome del podcast con cui la Pinacoteca di Brera racconta la sua storia e insieme a quella la storia di Milano.

Sono cinque le puntate già online disponibile su Intesa Sanpaolo onair della serie realizzata da Frame - festival della comunicazione con la collaborazione della Pinacoteca di Brera per Intesa Sanpaolo. Si va da Napoleone a cui si deve la nascita di Brera, come dimostra la statua a lui dedicata che accoglie i visitatori, al racconto di quanto a Brera fu esposta la Gioconda prima della restituzione alla Francia, dopo il furto compiuto da Ettore Modigliani, con file chilometriche di visitatori. E ancora i bombardamenti e la guerra e l'impegno della direttrice Fernanda Wittgens per proteggere i capolavori, all'apertura di Brera a sfilate e concerti. (ANSA).