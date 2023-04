A Milano appello al Comune per salvare un glicine monumentale

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Legambiente Lombardia e i consiglieri comunali di centrosinistra e centrodestra fanno appello al Comune di Milano e al ministero dei Beni culturali per salvare il glicine di piazzale Baiamonti che rischia di scomparire a causa del cantiere per realizzare il Museo della Resistenza.

La richiesta, dopo un sopralluogo di questa mattina, è quella di modificare il progetto del cantiere per salvare il glicine monumentale, messo a dimora nei primi decenni del secolo scorso e quattro tigli che da anni crescono nel giardino dedicato a Lea Garofalo. "Chiediamo al sindaco e all'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi di modificare il cantiere - spiega il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi - salvando così questi alberi. Il glicine non si può certo trasferire perché è un rampicante. Sono molto soddisfatto dal sopralluogo di stamattina perché tutti i consiglieri hanno capito che le piante si possono salvare faremo l'impossibile per salvarle".

"Nella città green d'Italia è davvero singolare che l'assessore al verde, del partito dei Verdi, parte integrante di una giunta che si definisce ambientalista, non muova un dito per salvaguardare quelle che sono delle piante storiche quali il famoso glicine e i diversi tigli - commenta il consigliere della Lega Samuele Piscina -. Chiedo al sindaco di fare un passo indietro e di farsi portavoce della questione facendo valere la proprietà comunale delle aree verdi e salvaguardandole dalla cementificazione prevista". (ANSA).