Presentata a Milano la Guida agli affari in Brasile 2023

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Offrire a società ed operatori italiani un efficace strumento operativo per comprendere ed affrontare al meglio il mercato brasiliano. È stata presentata a Milano, nella sede di Intesa Sanpaolo, la nuova edizione della 'Guida agli Affari in Brasile' realizzata dall'Ambasciata d'Italia a Brasilia e da Gm Venture con la collaborazione di Kpmg. La guida illustra le opportunità offerte dal mercato del Brasile, quinto Paese al mondo per dimensioni geografiche (due volte l'Ue), sesto per abitanti, il cui Pil è oltre la metà di quello dell'intero Sud America. La guida è disponibile gratuitamente sul sito del ministero degli Esteri, dell'ambasciata, di Kpmg, di Confindustria e ci sono tutti i diversi settori dove investire, anche quelli nuovi da esplorare.

"Il Brasile è una terra di opportunità. Abbiamo circa un migliaio di società italiane, da Tim Brasil che ha più abbonati che in Italia, all'Enel, Leonardo, Ferrero, Pirelli, Stellantis dove in Brasile il 90% è sotto marchio Fiat - ha osservato l'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, a margine della presentazione -. C'è da tenere conto che nell'ultimo triennio, che include due anni pandemici, fra investimenti annunciati e contratti firmati abbiamo 26,2 miliardi di euro di investimenti. Una grossa scommessa anche di continuità, perché le grandi società continuano a investire molto e ci sono continuamente nuove società che si affacciano.

Il Brasile può essere un terreno di opportunità". (ANSA).