Morde un carabiniere a un braccio, arrestato con il taser

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Per fuggire all'arresto ha morso un braccio a un carabiniere. L'uomo, che stava tentando un furto in un appartamento in via Padova a Milano, è stato quindi arrestato anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato colpito con il taser. Si tratta di un 22enne marocchino, senza fissa dimora.

Stamani, i carabinieri sono intervenuti in via Padova, dove era stato segnalato un uomo intento a forzare la porta di due abitazioni. I militari lo hanno trovato in strada, molto agitato, mentre brandiva un cavalletto di una moto e, nonostante i tentativi di calmarlo, ha cercato di usarlo per colpirli.

Mentre lo immobilizzavano, ha morso un militare ad un avambraccio e ha continuato a opporre resistenza. E' stato fermato ed ammanettato solo dopo che i carabinieri hanno usato il taser.

Il militare, rimasto lievemente ferito, è stato trasportato all'ospedale Città Studi.

L'arrestato, illeso, è stato visitato sul posto dal personale 118 che non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale.

Il giovane è stato quindi portato in camera di sicurezza, in attesa della direttissima. (ANSA).