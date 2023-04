'FuturLiberty. Avanguardia e stile' in due sedi a Milano

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate la mostra 'FuturLiberty. Avanguardia e stile', che apre il 5 aprile nelle due sedi del Museo del Novecento e di Palazzo Morando | Costume Moda Immagine a Milano in collaborazione con Liberty of london, l'azienda all'avanguardia nel design e nelle arti decorative dal 1875.

L'esposizione, con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, mette in dialogo le opere dei protagonisti del movimento futurista, Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Fortunato Depero con i dipinti vorticisti degli inglesi coevi, come Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson, partendo dal manifesto Vital English Art del 1914. Questi artisti hanno rappresentato, a loro volta, la fonte di ispirazione che ha guidato Forquet e il design team di Liberty nella creazione di due nuove collezioni che si chiamano appunto 'Futurliberty' e che saranno presentate in anteprima in mostra dal 5 aprile.

Il progetto conta oltre 200 opere in 2 sedi. Al Museo del Novecento la mostra si sofferma sull'interdisciplinarità dei movimenti d'avanguardia, con opere fondamentali della collezione del Museo del Novecento, di cui 15 importanti autori come Boccioni, Balla, Severini e Carrà, insieme ad altri prestiti provenienti da istituzioni italiane e internazionali tra le quali la William Morris Gallery di Londra, messi a confronto con i design delle collezioni Liberty. Inoltre, un approfondimento è dedicato alle architetture Liberty di Milano in un percorso che le affianca ai disegni del prestigioso archivio londinese. A Palazzo Morando l'accento è posto sulla creatività che caratterizza la storia di Liberty e dei suoi designer di ieri e di oggi. Per la prima volta, dopo la mostra al V&A del 1975 che ne celebrava il centenario, saranno esposti dipinti, disegni, arazzi, stoffe, arredi, fotografie e un'ampia selezione di materiali inediti a partire dalla collaborazione con William Morris.