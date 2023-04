Casa Stradivari riapre come centro di promozione culturale

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Riaprirà il prossimo 4 luglio Casa Stradivari a Cremona: grazie al progetto di restauro e rilancio voluto dalla Fondazione Casa Stradivari, la dimora in cui visse e lavorò il celebre liutaio tornerà a nuova vita. Sarà infatti un centro di promozione culturale e artistica e accoglierà giovani artigiani per percorsi di formazione e specializzazione, legati ai temi della tutela della trasmissione del sapere tra scuola e bottega e del rapporto tra musicisti e liutai.

La scelta della data di apertura non è casuale: fu proprio il 4 luglio 1667 che Antonio Stradivari, dopo essersi unito in matrimonio con Francesca Ferraboschi, fece ingresso nell'edificio di corso Garibaldi a Cremona in cui allestì il suo primo laboratorio di liuteria.

Dal prossimo autunno gli spazi di Casa Stradivari ritroveranno la loro antica vocazione: giovani liutai potranno frequentare un corso di 18 mesi per costruire strumenti ad arco, seguiti da Maestri di fama internazionale. Alle attività della bottega al piano terra, si aggiungeranno quelle dedicate a giovani musicisti al primo piano, mentre il secondo sarà destinato alla residenza di un artista di fama internazionale.

La Casa sarà inoltre aperta al pubblico per iniziative culturali e visite. "Questo - ha sottolineato il Sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti - sarà uno spazio interdisciplinare con la capacità di guardare avanti e unire competenze" . (ANSA).