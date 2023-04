A Milano torna l'Arch Week, focus su carcere e periferie

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Una riflessione collettiva sul tema delle periferie, con il titolo 'Waiting for Peripheries', e la presentazione di sei progetti per riqualificare il carcere di San Vittore a Milano. Sono solo due dei temi principali attorno a cui si svilupperà la prossima edizione della Milano Arch Week che si terrà dal 7 all'11 giugno in diversi luoghi della città.

Nel corso della settimana dedicata all'architettura e alle trasformazioni urbane saranno presentati i sei progetti vincitori del concorso di idee 'San Vittore, Spazio alla bellezza', promosso da Triennale Milano e dalla Casa circondariale milanese. I progettisti "hanno proposto sei interventi sui alcuni dei luoghi più difficili del carcere - ha spiegato Stefano Boeri, presidente della Triennale -. Dai corridoi, ai bracci, alle zone di vita degli agenti, tutte le zone di attesa, quelle per i colloqui e la sala visite, i sotterranei. Uno dei bracci che è rimasto inutilizzato potrebbe diventare uno spazio culturale".

L'obiettivo è di mettere in pratica questi progetti, "c'è un'idea molto precisa da parte del direttore del carcere di portare avanti queste idee, chiedere i finanziamenti e creando anche una fondazione - ha proseguito Boeri -. L'idea di trasferire San Vittore e costruire un nuovo carcere resta nei progetto futuri ma adesso dobbiamo occuparci della qualità della vita di chi vive in carcere questa è l'urgenza principale".

