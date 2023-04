Cade sulla pista di motocross, 38enne grave nel Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 02 APR - Incidente sulla pista da motocross di Credera Rubbiano, in provincia di Cremona: alle 10 un 38ene milanese è caduto dalla sua Honda 250 in uscita da un salto, procurandosi una sospetta frattura ad una gamba e traumi alla schiena.

Dopo l'intervento degli operatori del 118 e del medico inviato dall'ospedale Maggiore di Crema, per i timori legati in particolare alla possibile lesione alla schiena è stato deciso di richiedere il supporto dell'eliambulanza. Il 38enne è stato trasferito al Policlinico San Matteo di Pavia. (ANSA).