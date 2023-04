Alla Milano Marathon vince Kwemoi, quinto Crippa

(ANSA) - MILANO, 02 APR - L'ugandese Andrew Rotich Kwemoi è il vincitore della 21ma Milano Marathon con il tempo di 2 ore 7 minuti e 14 secondi, dietro di lui il keniano Timothy Kipkorir Kattam (02:07:53) e il Rwandese John Hakizimana. Primo degli italiani Yeman Crippa. La medaglia d'oro europea nei diecimila metri, primatista italiano dei tremila, si è classificato quinto con un tempo di 02:08:57.

Sono 6.500 gli iscritti alla maratona individuale, oltre 16.500 quella a staffetta, la Relay Marathon, corsa non competitiva per sostenere organizzazioni no profit che sulla rete del dono ha già permesso di raccogliere oltre 800 mila euro. Fra i partecipanti, anche Filippo Magnini. Al via anche il senatore di Italia Viva Matteo Renzi. (ANSA).