Sit-in a Milano contro la 'strage degli agnelli' per Pasqua

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Un sit-in è stato attuato, questa mattina in piazza a Milano, dai volontari dell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) contro "la strage degli agnelli" in vista della prossima Pasqua.

"La Pasqua è chiamata dai credenti anche 'festa della speranza' perché la risurrezione di Gesù dovrebbe dare speranza nella vita eterna, una speranza su cui si fonda la fede cristiana. Ma perché celebrare una festa così importante, che rappresenta il fondamento di una religione portatrice di un messaggio d'amore e di pace, sul sacrificio di un essere innocente?", ha chiesto la delegata milanese dell'associazione, Francesca Collodoro. "Noi non riusciamo a trovare una risposta, se non quella di un'incomprensibile tradizione molto lontana dalla fratellanza con altre specie viventi", ha aggiunto.

(ANSA).