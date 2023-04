Serie A: Inter-Fiorentina 0-1

(ANSA) - MILANO, 01 APR - La Fiorentina batte 1-0 l'Inter a San Siro in uno degli anticipi della 28/a giornata di serie A.

Nel primo tempo ci sono state tante occasioni dalle entrambe parti, tutte sprecate, e a inizio ripresa il copione non è cambiato per l'Inter, con Lukaku che a un metro dalla porta vuota ha mancato il più facile dei gol. Non ha sbagliato, poco dopo, Bonaventura, rapido a mettere in rete di testa un pallone respinto da Onana. Dopo lo svantaggio, l'Inter ha reagito, trovando però un palo a bloccare un bel tiro di Barella ma sprecando poi altre occasioni. E' la terza sconfitta di fila per i nerazzurri, fermi a 50 punti, mentre la Fiorentina, all'ottavo successo consecutivo coppe comprese, sale a quota 40. (ANSA).