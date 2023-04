Rapinano un ragazzino, Daspo dal luna park per sei minori a Como

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Como hanno denunciato sei minori e inflitto loro un Daspo urbano per sei mesi che vieta di accedere o anche stazionare all'interno dell'area del luna park della città lombarda, in quanto ritenuti autori di una rapina ai danni di un tredicenne. I poliziotti hanno raccolto la testimonianza della vittima la quale ha raccontato di essere stata avvicinata da un gruppo di dieci o quindici ragazzi, tutti coetanei, mentre si trovava con gli amici al luna park. Con la scusa di chiedergli una sigaretta e dei gettoni per le giostre, lo hanno accerchiato prendendogli il portafogli.

In base alle descrizioni della vittima e degli amici, gli agenti hanno rintracciato, a poca distanza un gruppo di 15 ragazzini che, alla vista della Polizia, sono fuggiti.

Le volanti sono comunque riuscite a bloccare il gruppo, composto da minorenni tra i 14 e i 16 anni, parte residenti a Como e parte in provincia e di origine straniera.

Una volta in questura e ottenuta l'autorizzazione del pm dei Minorenni di Milano, è stato mostrato un album fotografico alla vittima che ha riconosciuto sei ragazzi che sono stati denunciati a piede libero.

Provvedimento che si è aggiunto al Daspo con il divieto di frequentare il luna park. (ANSA).