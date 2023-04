Pioli, "la stagione del Milan può ancora essere gloriosa"

(ANSA) - MILANO, 01 APR - "Sin qui sono stati verdetti e giudizi parziali, da qui a due mesi saranno giudizi definitivi.

Questa stagione potrà essere ancora gloriosa, ma anche negativa: dipende tutto da questo periodo, conta solo quel che possiamo fare da qui in avanti". Stefano Pioli traccia un riga guardando al rush finale tra campionato e coppe.

Napoli-Milan, con fischio d'inizio domani alle 20.45 del Maradona, per il tecnico rossonero è già cominciata: "Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente dall'anno scorso, quando a due mesi dal termine della stagione su di noi non scommetteva nessuno. Ora in pochi credo che possiamo vincere con il Napoli, passare i quarti di Champions o qualificarci tra le prime quattro. Ma io dico che se giochiamo da Milan possiamo vincere, se non giochiamo da Milan possiamo perdere". (ANSA).