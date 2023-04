Inter, Inzaghi: 'Dobbiamo tutti lavorare meglio e di più'

(ANSA) - MILANO, 01 APR - "C'è grandissima delusione, abbiamo perso due partite consecutive in casa davanti ad un pubblico meraviglioso. Dobbiamo lavorare di più, io per primo. Dovevamo essere più cattivi in certe situazioni, dovevamo sfruttare le palle gol create. Il risultato ci fa guardare la classifica in modo diverso e ci deve fare riflettere" Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, commentando a DAZN la sconfitta contro la Fiorentina.

"Confronto con la società? Quello avviene quotidianamente con la società, bisogna lavorare di più e meglio - ha detto ancora Inzaghi -. Così non basta. Il risultato fa male per come è venuto, meritavamo un altro risultato ma questo è il calcio. Quello che stiamo facendo non basta, tra 72 siamo in campo nuovamente sperando in un altro risultato. Devo essere lucido ed estrapolare il rendimento di ognuno al di là del risultato. È la decima sconfitta in campionato, c'è qualcosa che non va e dobbiamo lavorare. Il risultato non ci soddisfa, la classifica non è quella che volevamo". (ANSA).