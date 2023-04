Arte contro vandalismo, poster artisti autistici coprono l'odio

(ANSA) - MONZA, 01 APR - Cento opere d'arte stampate su poster, riviste in chiave pop, per coprire le scritte sui muri di Monza, sono state realizzate dall'Associazione Facciavista, laboratorio artistico per ragazzi autistici, per il progetto "Arte contro vandalismo", con la partecipazione della la Polizia di Stato e il patrocinio del Comune di Monza.

Ieri i ragazzi di Facciavista, accompagnati da agenti della Questura, hanno affisso le riproduzioni delle opere sulle scritte e sui muri imbrattati del capoluogo brianzolo, con l'intento di sovrapporre agli imbrattamenti e alle scritte d'odio la bellezza dell'opera d'arte, trasformando il negativo in positivo, per esempio con una Venere realizzata da Battiloro e reinterpretata dagli artisti di Facciavista.

L'iniziativa, presentata in questura a Monza, oltre al questore di Monza, Marco Odorisio e al sindaco di Monza Paolo Pilotto, ha visto la partecipazione dell'architetto Matteo Perego, presidente di Facciavista e di Alberto Moioli, critico d'arte e direttore editoriale Enciclopedia italiana dell'arte, che ha diretto artisticamente l'iniziativa.

Il progetto si colloca nella cornice della "Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo" che si celebra il 2 aprile, istituita nel 2007 dall'Assemblea generale dell'Onu. (ANSA).