Scioperi mezzi pubblici a Milano, ferma M2 e parte M5

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Disagi per chi usa i mezzi pubblici a Milano per lo sciopero proclamato oggi - dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio - dai sindacati Al Cobas e Faisa Cisal Lombardia. L'Atm, l'Azienda dei trasporti milanesi, rende noto che la linea M2 ha chiuso dalle 8.45. Anche la M5 limitava il serviizio Bignami e Garibaldi, chiudendo tra San Siro Stadio e Garibaldi ma intorno a mezzogiorno la circolazione è ripresa completamente

Restano aperte M1, M3 e M4. Bus, tram e filobus sono in servizio con possibili maggiori attese alle fermate.

Lo sciopero è stato proclamato, tra l'altro, "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo AtmTM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto". (ANSA).