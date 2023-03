Scala, Meyer: 'Ho aggiustato la Ferrari, vorrei guidarla'

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - "Ho rimesso a posto la Ferrari e vorrei guidarla un po'": così il sovrintendente della Scala Dominique Meyer ha detto all'ANSA dopo le voci di una sua sostituzione con il direttore generale della Rai Carlo Fuortes e il comunicato dei sindacati del teatro che oggi hanno invocato l'autonomia del cda nella scelta contraria a "logiche di scambio". "Non ho parlato con loro ma mi hanno commosso", ha aggiunto Meyer. "Non sono il proprietario della Scala. C'è un cda che decide - ha sottolineato Meyer a margine di un incontro su Le zite 'ngalera, opera che martedì debutterà in teatro -. Ho rispetto del cda. Ma mi sono appassionato alla Scala, ci lavoro tante ore". (ANSA).