'Lo sport e chi lo racconta', premiato Marco Civoli a Milano

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - "Lo sport e chi lo racconta. Storie di diritti, inclusione, solidarietà": questo il tema dell'incontro che si è svolto a Palazzo Lombardia alla presenza del governatore Attilio Fontana e della sottosegretaria regionale Lara Magoni, ex atleta.

Dopo il dibattito, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso giornalistico Ussi "Lo sport e chi lo racconta 2022: vittorie, sconfitte, storie e solidarietà", dedicato quest'anno alla memoria di Elio Trifari, giornalista sportivo e scrittore scomparso nel 2021. Cinque i vincitori del Premio, suddiviso in altrettante sezioni: Cristiana Mastronicola (Under 40), Marco Pastonesi (Over 40), Fernando Mezzelani (Fotografia), Alessandro Bertelotti (Radio), Anna Grazia Barone (Video). Il premio alla carriera è andato invece a Marco Civoli, la voce del trionfo azzurro ai mondiali di calcio di Berlino 2006.

All'evento, organizzato dall'Ussi col Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi (Glgs-Ussi Lombardia), sono intervenuti il presidente nazionale Ussi, Gianfranco Coppola, il presidente Aips, Gianni Merlo, i rappresentanti di Fnsi, Ordine dei Giornalisti, Coni e Sport e Salute. Un premio speciale è stato consegnato al giornalista Gabriele Tacchini, che dopo 14 anni lascia la guida del Glgs. (ANSA).