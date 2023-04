Isgrò realizza a Milano il 'Prologo alla relatività'

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - È ispirata alla lettera che Hermann Einstein, il padre di Albert, scrisse alla Camera di Commercio di Milano nel momento in cui decise di trasferire la sua attività da Pavia a Milano, l'opera che Emilio Isgrò ha creato per la storica sede dell'ente in via Meravigli.

L'opera, che viene inaugurata oggi, si intitola 'Prologo alla relatività' ed è una reinterpretazione di grandi dimensioni, (2 metri e 12 per tre) del testo, reinterpretato attraverso la cancellatura, che è la caratteristica principale di Isgrò, in dialogo con la silhouette dell'ideatore della teoria della relatività.

"Scoprire quella lettera - ha spiegato l'artista - non mi fu facile quando andai a rovistare tra le carte del palazzo di via Meravigli per trovare qualcosa da offrire all'attenzione di chi ha fretta o ha perduto la memoria di un passato rispettabile a tutti i livelli: culturale non meno che imprenditoriale e civico". Fra i docunenti che esaminò, c'era la richiesta di risorse da parte di Giuseppe Garibaldi per le guerre d'indipendenza e le missive di tanti altri personaggi.

"Il mio occhio - ha aggiunto - cadde sulla lettera di Hermann, e capii che quello era il documento da cancellare per riattizzare lo spirito d'impresa che rende insostituibile Milano tra le città del mondo e d'Europa. Niente Madonnina, niente Duomo per una volta. Giacché il misterioso mittente era semplicemente il padre d'un ragazzino di nome Albert (Albert Einstein per esteso) campione di tutte le cancellazioni ancora possibili".

"Il Maestro ha saputo rappresentare oggi, nel suo stile unico, il valore di Milano città aperta, capace di accogliere e rinnovare ogni volta lo spirito di impresa" ha sottolineato Carlo Sangalli presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

L'opera, realizzata con il supporto tecnico di TheFabLab per la lavorazione digitale su pannelli di fibrocemento fresati e completata con interventi manuali in corrispondenza delle cancellature, andrà ad incrementare il patrimonio artistico di grande pregio che la Camera di commercio ha raccolto negli anni.

(ANSA).