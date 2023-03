In Brianza volantini nei condomini contro le truffe agli anziani

(ANSA) - MONZA, 30 MAR - Mille brochure per arginare il fenomeno delle truffe agli anziani sono state distribuite oggi da decine di agenti di polizia e amministratori di condominio, in diversi comuni della provincia di Monza, per l'iniziativa "Attenti alle truffe, proteggiamoci collaborando", presentata oggi in Questura a Monza, promossa in collaborazione tra la Polizia di Stato, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI) Provincia di Monza.

Il volantino fornisce un possibile identikit del truffatore, dà indicazioni pratiche agli anziani sui comportamenti da evitare e ai vicini di casa su come rendersi utili, rimandando al Numero di emergenza Unico Europeo "112 NUE" per tutte le situazioni anomale.

Nel 2022, solo in provincia di Monza, sono stati segnalati oltre ottanta casi, per un totale di 617 mila euro sottratti in denaro, oltre a monili in oro e gioielli per un danno complessivo alle vittime di oltre 2 milioni di euro. "Le persone anziane rappresentano la nostra memoria storica e la nostra identità e sta a noi proteggerle da questi odiosi reati - ha detto il questore di Monza Marco Odorisio - commessi da persone vigliacche che spesso fanno leva sugli affetti e la solitudine delle vittime, che quando scoprono di essere state raggirate, oltre al danno economico subiscono anche negative conseguenze emotive".

Il Presidente di ANACI Marco Bonato, ha spiegato che l'iniziativa "è volta a sensibilizzare i comportamenti corretti per tentare di scongiurare episodi spiacevoli, in particolar modo perpetrati ai danni di una fascia di cittadini più debole".

Il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, ha raccontato di imbattersi "quasi quotidianamente, di casi di truffe o raggiri, tanti nel parallelo mondo digitale, soprattutto nei confronti dei nostri concittadini più vulnerabili", e ha invitato "a far tesoro dei consigli degli esperti e se possibile, mai voltarsi dall'altra parte, ma segnalare immediatamente". (ANSA).