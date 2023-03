Studente accoltellato a Lodi in zona stazione, un fermo

(ANSA) - LODI, 29 MAR - Una lite violenta si è scatenata, stamattina, tra due ragazzini all'esterno del quartier generale di una banca di Lodi nella zona della stazione ferroviaria, in via Polenghi Lombardo, dopo un veloce alterco. A terra - colpito alla schiena, al torace e alla mano - è rimasto uno studente di 16 anni che è stato accoltellato da un coetaneo.

L'aggressore è stato rintracciato in serata ed è ora in stato di fermo per tentato omicidio. A scatenare la sua furia è stato il mancato pagamento di una sigaretta elettronica, una cifra irrisoria.(ANSA).