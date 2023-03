Sala, "i fondi del Pnrr vadano a chi sa usarli, Milano è pronta"

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Sui fondi del Pnrr "cosa fa un governo saggio? Li dà più alle realtà locali e a quelle che hanno un track record secondo cui possono investire. Io dico: 'se ci sono dei residui, dateli a Milano'". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con i cronisti al Parlamento europeo.

"Sembro un provocatore ma non lo sono perché ci sono una serie di progetti che ho nel cassetto e che, se mi fossimo finanziati, io ce la faccio entro il 2026. Le parole del ministro Raffaele Fitto di ieri" sui ritardi sul Piano "suonano un po' come una resa ma siccome siamo ancora in tempo estendiamo a tutti l'operazione verità e diamo i fondi a chi li sta investire". (ANSA).