Fabri Fibra si esibisce a 2200 metri per Snowland Festival

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Fabri Fibra aprirà l'edizione 2023 di Snowland Music Festival, che si terrà da sabato 22 a lunedì 24 aprile a Livigno. In località Passo Eira, a 2208 m di quota, a bordo delle piste da sci, si esibiranno alcuni tra i più noti artisti di musica elettronica e hip hop, sia del panorama italiano che internazionale, seguiti da after party per ballare fino a notte fonda.

A scaldare il pubblico il 22 aprile, prima del rapper Fabri Fibra, saranno D-Nill, Frank Van Janek, Hugel, Mazay, Merk & Kremont e PRZI. Domenica 23 aprile si esibiranno invece Andrea Oliva, Leon, Massimo Logli e il dj e producer tedesco Sven Väth, considerato il pioniere della musica techno in Germania.

L'ultima giornata del Festival vedrà alternarsi sul palco Alexander Rya, Eddmaro, Il Pagante e In-Style e si concluderà con il dj e producer di fama mondiale Steve Aoki. (ANSA).