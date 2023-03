Appartamento in fiamme a Milano, uomo morto carbonizzato

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Il corpo carbonizzato di un uomo di 75 anni è stato trovato nella tarda serata di ieri in un appartamento andato in fiamme, per cause ancora da accertare, al primo piano di uno stabile in via D'Apulia, alla periferia di Milano.

Un altro uomo che vive nello stabile, di 51 anni, ha riportato ustioni non gravi alle mani e ai piedi; è rimasto leggermente intossicato ed è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli.

Praticamente illeso un terzo uomo di 73 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno chiarendo le causa del rogo. (ANSA).